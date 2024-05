Mnóstwo karetek na Borowskiej. 31-latek wtargnął na jezdnię, prosto pod jadący autobus. To cud, że nikomu nic się nie stało!

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ustalili, 31-latek wszedł na ruchliwą jezdnię przed godziną 20. Zdarzenie zostało to zakwalifikowane jako wtargnięcie, ponieważ mężczyzna znalazł się na drodze w miejscu niedozwolonym (nie było to przejście dla pieszych). Na miejsce zostały wezwane służby, w tym nadzór ruchu oraz pogotowie ratunkowe.

Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu przekazał w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wrocławskiej", że na szczęście żaden z pasażerów, ani 31-letni pieszy nie odnieśli poważnych obrażeń. Sprawa trafi jednak do sądu.

- Skierowano wniosek do sądu o ukaranie pieszego. To on zdecyduje o wymiarze kary dla 31-latka - dodaje policjant.

