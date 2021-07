Wrocławska moneta. W czwartek oficjalna prezentacja 50 złotych z Wrocławiem [ZOBACZ] OPRAC.: Jerzy Wójcik

W czwartek 8 lipca Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę z Wrocławiem. Moneta o nominale 50 zł nawiązuje do bogatej historii naszego miasta i została nazwana „Wrocław – mała ojczyzna”. Zostanie ona oficjalnie zaprezentowana w Centrum Historii Zajezdnia, a o postaciach i symbolach na monecie w kontekście historycznym opowie prof. Włodzimierza Suleja, konsultant merytoryczny tego przedsięwzięcia i dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.