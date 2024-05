Łukasz Bejger: "Powiedziałem Erikowi, żeby został jeszcze rok" | Śląsk - Radomiak (WIDEO)

- Zobaczymy, co będzie z Erikiem w przyszłym sezonie, bo nie wiem, co on planuje. W szatni się jeszcze z nami nie pożegnał - mówi Łukasz Bejger, który w Śląsku gra już z Hiszpanem już ponad trzy lata.

- Na co dzień nie rozmyślamy, jak straciliśmy w przeszłości punkty. Przed nami - dla większości - dwa najważniejsze mecze w życiu. Mamy szansę zapisać się w historii - zauważył defensor WKS-u Bejger w sportowym studio Gazety Wrocławskiej przyznał, że klub nie prowadzi z nim negocjacji na temat nowego kontraktu. Jego obecne umowa wygasa w czerwcu 2025 roku, więc jeśli we Wrocławiu nie zdecydują się przedłużyć z nim umowy, to latem będzie jedyna okazja, by zarobić na zawodniku.