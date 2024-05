Przegląd prasy 17.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogłoszenie dla mieszkańców we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie kału przez okno!”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogłoszenie dla mieszkańców we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie kału przez okno! Mieszkańcy bramy przy ulicy Strzegomskiej 254 we Wrocławiu od kilku dni są zdziwieni z powodu ogłoszenia, które pojawiło się na drzwiach klatki schodowej. Trzeba przyznać, że to co napisano na karteczce, szokuje. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec, tu cytat: „uprzejmie prosi o nie wyrzucanie kału przez okno”. Lokatorzy wspomnianego problemu nie zauważyli, ale administracja bez powodu ogłoszenia nie powiesiła.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Rafał Mroczek wziął ślub! Tak wygląda jego żona Magdalena Czech - zobacz zdjęcia Rafał Mroczek, znany jako Paweł z serialu "M jak Miłość", wziął ślub w tajemnicy! 41-letni aktor ożenił się z Magdaleną Czech, o 13 lat młodszą finalistką konkursu Miss Polonia. Kim jest żona Rafała Mroczka? Tak wygląda ukochana serialowego Pawła Zduńskiego. Zobacz zdjęcia Rafała Mroczka i Magdaleny Czech.

📢 Warto spojrzeć na niebo nad Wrocławiem. Dziś w nocy pojawi się astro-duch! Sprawdź szczegóły Choć we Wrocławiu czasem trudno o piękne widoki gwiazd na niebie, wciąż można oglądać wiele zjawisk astronomicznych, nawet z własnego balkonu. Dziś 16 maja, będzie specjalny powód by spojrzeć w górę. Co zobaczymy na niebie? 📢 Dwa karambole na autostradzie A4 pod Wrocławiem! Korki po zderzeniu łącznie 9 aut Około godziny 18:20 pięć aut zderzyło się na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Na jezdni prowadzącej ze stolicy Dolnego Śląska do Opola, tworzą się duże korki. Możliwy jest przejazd tylko jednym pasem. Minęło kilkadziesiąt minut od tego zdarzenia i do drugiego karambolu doszło pod Kątami Wrocławskimi, z drugiej strony Wrocławia. Tam zderzyły się 4 samochody. 📢 Kobieta zaginęła pod Wrocławiem. Zagrożone zdrowie i życie! Trwają intensywne poszukiwania 35-latki pod Wrocławiem! Rodzina ostatni raz widziała Jolantę Krzemińską wczoraj, około godz. 21. Od tego czasu nie ma kontaktu z mieszkanką Jelcza-Laskowic.

📢 Wyburzają znany komisariat we Wrocławiu. To tu zginął Igor Stachowiak i doszło do poważnych zamieszek W zeszłym tygodniu ruszyło wyburzanie komisariatu wrocławskiej policji "Stare Miasto" przy ul. Trzemeskiej. Budynek był w 2016 roku fotografowany i nagrywany z każdej strony, kiedy zginął w nim Igor Stachowiak. Pod gmachem odbyły się też ostre manifestacje, których efektem były 51 aresztowania. Nowy komisariat stanął tuż obok i już działa. 📢 Ta wielka, czarna pszczoła, była uznawana za wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku żyje się jej świetnie! Najbliższym skojarzeniem dla człowieka związanym z pszczołą, jest miód. Do rodziny pszczołowatych należy jednak prawie 6 tys. gatunków, a część z nich wcale miodu nie produkuje. Ma jednak istotne znaczenie w zapylaniu roślin. Zadrzechnia fioletowa, zwana też "czarną pszczołą", do niedawna była uznawana za prawdopodobnie wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku można ją spotkać w kilku miejscach. Spotkaliście ją? Możecie to udokumentować!

📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 Pijany kierowca chciał dać łapówkę policjantom: "Dwa tysiące, trzy tysiące?". Grozi mu 8 lat więzienia. Zobaczcie nagranie Wrocławska drogówka zatrzymała nietrzeźwego kierowcę osobowego seata. Mężczyźnie tak spieszyło się do pracy, że zakuty w kajdanki zaproponował policjantom łapówkę. Zamiast 3 grozi mu teraz 8 lat więzienia.

📢 Kolejna miejska plaża powstanie we Wrocławiu? Ruszył przetarg na dzierżawę placu Na niskich Łąkach W planach miasta jest kolejna plaża miejska, tym razem w dość... nieoczekiwanym miejscu. Zarząd Zieleni miejskiej ogłosił przetarg na dzierżawę terenu niedaleko rzeki Oławy. Zainteresowani mogą składać oferty do czerwca. Sprawdź szczegóły.

📢 Śląsk - Radomiak. BILETY - gdzie kupić? Ponad 30 tys. wejściówek już sprzedanych! Transmisja na żywo - gramy o mistrzostwo! Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Chyba możemy już spokojnie obwieścić, że po raz trzeci w tym sezonie na meczu Śląska we Wrocławiu będzie komplet kibiców. W czwartek w południe sprzedanych było już 32 tys. miejsc. Jak kupi bilety? Jakie są ceny biletów na mecz Śląska? Co jest potrzebne do zakupu biletu na mecz Śląsk - Radomiak? Podpowiadamy. Kto nie kupi biletu - temu zostaje transmisja na żywo w TV. 📢 Uwaga, roboty drogowe! Nie ma mocnych na dziurawe ulice, czyli drogowcy robią, co mogą. Najśmieszniejsze MEMY Drogowcy w akcji! Mamy wiosnę, pogoda dopisuje, czas na remonty dróg. Znaki "Uwaga, roboty drogowe" pojawiły się w wielu polskich miastach i miasteczkach, a także na drogach gminnych, krajowych i wojewódzkich. Jak idą prace? Według internautów, raz lepiej, raz gorzej. Łatanie dziurawych nawierzchni to idealny temat do żartów. Internauci nie zawiedli!

📢 Łukasz Bejger: "Powiedziałem Erikowi, żeby został jeszcze rok" | Śląsk - Radomiak (WIDEO) Śląsk - Radomiak. - Latem powiedziałem Erikowi Exposito, żeby został jeszcze rok, bo chciałbym zagrać w Śląsku o coś więcej, niż tylko utrzymanie - mówi Łukasz Bejger, obrońca Śląska Wrocław, który był gościem sportowego studia Gazety Wrocławskiej.

📢 Wypadek tramwaju i samochodu na Oporowie we Wrocławiu. Torowisko jest zablokowane W czwartek (16 maja) około godz. 9 tramwaj linii 20 zderzył się z samochodem osobowym. MPK poinformowało o znacznych utrudnieniach w kursowaniu tramwajów. O szczegółach przeczytacie poniżej.

📢 Disney+ nakręcił serial we Wrocławiu. Miasto zagrało Breslau z lat 30. XX wieku. Na ulicach swastyki, w tle kryminalna zagadka Niedawno na ulicach w centrum Wrocławia pojawiły się flagi ze swastykami, afisze w języku niemieckim i przedwojenne samochody. Miasto wyglądało jak Breslau z lat 30. XX wieku. To na potrzeby kryminalnego serialu, którego akcja toczy się w tamtych czasach. Jak się okazuje, serial jest pierwszą polską produkcją Disney+. 📢 Te znane osoby tak wyglądały gdy były młode! Polskie gwiazdy wiele lat temu. Tak kiedyś wyglądali 16.05.2024 Zobaczcie jak kiedyś wyglądali polscy celebryci, wśród nich aktorzy, prezenterzy, piosenkarki, sportowcy. Kuba Wojewódzki gdy był zaledwie młody chłopakiem. Tak wyglądała Anna Mucha w początkach swojej kariery. A jak wyglądał kiedyś Artur Szpilka lub Mariusz Pudzianowski? Sprawdzamy jak kiedyś wyglądali polscy celebryci.

📢 Trzy agresywne psy niemal zagryzły 26-latkę pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku. Kobieta walczy o życie Aktywny wypoczynek na rolkach mógł zakończyć się tragedią. W miniony weekend, w miejscowości Świerzna pod Oleśnicą, trzy agresywne psy rasy american bully zaatakowały młodą kobietę. Musiała zostać przetransportowana helikopterem do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że psy nie były wystarczająco dopilnowane, a ich właściciel, 42-latek, był pod wpływem alkoholu. 📢 Śląsk Wrocław - Radomiak. Jacek Magiera: Fajnie, że stadion będzie żył tym meczem. Coś pięknego! ŚLĄSK - RADOMIAK. W sobotę o godz. 17:30 Śląsk Wrocław podejmie na - najprawdopodobniej - wypełnionym stadionie Tarczyński Arena Radomiak Radom. – Cały czas pracujemy nad mentalnością tego zespołu i efekty tego widać. Cieszymy się na to, że będzie tak dużo ludzi, że stadion będzie żył tym meczem, reagował na wydarzenia na boisku. To coś pięknego! – powiedział trener Śląska Jacek Magiera.

📢 Rusza rekrutacja do szkół średnich we Wrocławiu. Wszystko, co musisz wiedzieć 16 maja rozpoczęła się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Miejsc nie powinno zabraknąć, ale aby się dostać do wymarzonego liceum czy technikum, należy pomyślnie przejść punktowaną rekrutację. Jak do niej przystąpić? Kiedy będą wyniki? Co jest brane pod uwagę? Objaśniamy, krok po kroku.

📢 Tanie mieszkania od PKP na sprzedaż we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia i ceny PKP S.A. wyprzedaje swoje nieruchomości. Są to lokale położone zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Spośród wszystkich ofert wybraliśmy najciekawsze oferty mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu. Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. Jak kupić takie mieszkanie, przeczytajcie w tekście poniżej. 📢 Trwa remont porodówki we wrocławskim szpitalu przy ul. Kamińskiego. Oddział będzie nie do poznania! Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu modernizuje swój oddział położniczo-ginekologiczny. Przyszłe mamy będą mogły rodzić w komfortowych i nowoczesnych salach pełnych udogodnień. 15 maja na porodówce zorganizowano dzień Otwarty.

📢 Nowy bar z widokiem na panoramę Wrocławia. Będzie na dachu prestiżowego hotelu na Ostrowie Tumskim. Mamy zdjęcia Na 6. piętrze pięciogwiazdkowego hotelu The Bridge Wrocław na Ostrowie Tumskim otwarty zostanie nowy bar, z którego rozpościera się piękny widok na panoramę miasta. Goście mogą liczyć na autorskie koktajle, muzykę i unikalny klimat. Zobaczcie, jak nowe miejsce prezentuje się na zdjęciach. 📢 Bajkowy pałac pod Wrocławiem. Kiedyś był kościołem, dziś walczy o przetrwanie. Można go zobaczyć z bliska! Do tego miejsca prowadzą tabliczki z napisem "Zamek Górka". Jednak w niektórych opracowaniach piszą o nim "Zamek, który nigdy nie był zamkiem". Dlaczego? Bo powstał pierwotnie jako kościół, do którego później dobudowano plebanię i wreszcie pałac. Całość wygląda niczym z bajki. Warto wiedzieć, że turyści mogą w każdej chwili wejść na teren zamkowy, a nawet za darmo zostawić tutaj samochód. W samej budowli trwa remont, a raczej walka o uratowanie pięknego zabytku. Właściciele wpuszczają do środka przy okazji organizowanych tutaj wydarzeń, ale przyznają, że chcieliby w przyszłości udostępnić obiekt do regularnego zwiedzania.

📢 Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Największe takie w Europie. Ponad 450 zabytkowych pojazdów z prywatnej kolekcji Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. 📢 Ponad 100 tysięcy pojazdów znika z Wrocławia. Wielkie czyszczenie w bazie CEPiK. Sprawdź czy twoje auto zostanie wyrejestrowane Z rejestrów w Polsce zniknie prawie 7 milionów pojazdów, w tym ponad 100 tysięcy z Wrocławia. Z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zostaną usunięte wszystkie "martwe dusze", czyli samochody, które nie spełniają określonych warunków. Jakich dokładnie i kiedy nastąpi wielkie czyszczenie?

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Pożar mieszkania przy Tęczowej we Wrocławiu. Z budynku uciekło 20 osób, na klatce schodowej pełno dymu. Zapaliły się śmieci! Pożar mieszkania na ul. Tęczowej we Wrocławiu, który wybuchł przed godziną 11:30, zmusił do ewakuacji 20. osób. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Zastępca naczelnika jednego z wydziałów CBŚP znaleziony martwy przy drodze. Samobójstwo? Sprawę wyjaśnia prokuratura Podkomisarz Adam J. - zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, został znaleziony martwy przy drodze gruntowej, z psem uwiązanym na smyczy. Mężczyznę znalazł świadek - już nie żył. Sprawę bada prokuratura. 📢 Wielokrotni mistrzowie i wybitni trenerzy – oto największe legendy koszykarskiego Śląska Wrocław Śląsk Wrocław to najbardziej utytułowany koszykarski klub w Polsce, 18-krotny mistrz kraju. Jego barwy przywdziewali wybitni koszykarze, tacy jak Mieczysław Łopatka, Adam Wójcik, Maciej Zieliński. Nie można zapomnieć też o utytułowanych trenerach, m.in. Andreju Urlepie i Mulim Katzurinie. Zobaczcie, kto wchodzi w poczet największych legend Śląska. Kliknij w pierwsze zdjęcie, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze postaci w historii klubu.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Dziwny obiekt nad Wrocławiem i Trzebnicą. Został nagrany przez naszego czytelnika. Zobacz! Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" trafiło nagranie, na którym widać niezidentyfikowany obiekt nad drogą między Wrocławiem a Trzebnicą. "UFO" widoczne było także ze stolicy Dolnego Śląska. Autorzy nagrań i zdjęć poszukują odpowiedzi - co spadło z nieba 14 maja? 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Takie zadania były na tegorocznym egzaminie. Sprawdź ARKUSZE i ODPOWIEDZI We wtorek (14 maja) głównym tematem na języku polskim były "Kamienie na Szaniec". Dzień później (15 maja) najważniejszym pytaniem z matematyki również pozostało "co będzie na egzaminie?". Warto przypomnieć sobie to i owo! Znając podstawę programową wiemy, jakiego typu polecenia pojawią się na arkuszu. Sprawdź przykładowe zadania z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty!

📢 We Wrocławiu otwarto nowy hangar do naprawy samolotów. Ryanair zatrudni dodatkowo 300 osób. Byliśmy w środku! To już czwarty hangar naprawczy dla samolotów we Wrocławiu, w którym serwisowane są maszyny linii lotniczych Ryanair. Wrocław Aircraft Maintenance Service (WAMS) przeznaczył na inwestycję 25 mln euro. Zobacz, jak naprawia się samoloty, którymi na co dzień podróżują tysiące osób! 📢 Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W Rynku staną stoiska z rękodziełami i jedzeniem Już 24 maja (w piątek) rozpocznie się coroczny Jarmark Świętojański na wrocławskim Rynku. Na ulicy Świdnickiej i Oławskiej oraz pod pręgierzem staną domki z rękodziełem, jedzeniem, organizowane będą konkursy i warsztaty. Jarmark potrwa ponad miesiąc, w tym roku zapowiedziano sporo nowości.

📢 Niedługo ruszy budowa końcówki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kiedy nią pojedziemy? O tym, kto może wybudować ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, dowiemy się 28 czerwca. Poznamy wtedy oferty potencjalnych wykonawców trasy, której dokończenie zaplanowano już wiele lat temu. Na razie urząd marszałkowski informuje o wstępnych, aktualnych terminach inwestycji. Czy tym razem uda się ich dotrzymać?

📢 Te miasta na Dolnym Śląsku wymierają. Dlaczego ludzie nie chcą w nich mieszkać? W wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku liczba mieszkańców z roku na rok spada. Są takie, które wyludniają się w szybkim tempie. Dlaczego nikt nie chce tam mieszkać? Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 oraz danych GUS z 2023 roku przygotowaliśmy ranking gmin na Dolnym Śląsku, które wyludniają się najszybciej. Sprawdź, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Stolica Dolnego Śląska przeniesiona do Legnicy? Nowy pomysł reformy administracyjnej Jaka przyszłość czeka Dolny Śląsk? Województwo może zostać podzielone albo powiększone. Jest też pomysł przeniesienia stolicy z Wrocławia do Legnicy albo Świdnicy. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Transfery Śląska Wrocław lato 2024. Nowi piłkarze łączeni z transferem do Śląska. Będzie też wietrzenie szatni Śląsk Wrocław, transfery lato 2024. Śląsk Wrocław na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2023/24 pozostaje w grze o tytuł mistrza Polski. Europejskie puchary są już niemal pewne, dlatego władze klubu coraz intensywniej pracują nad letnimi transferami. Do klubu trafi kilku nowych piłkarzy, a kilku innych będzie musiało poszukać sobie nowego pracodawcy.

📢 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Najdzielniejsi funkcjonariusze i druhowie otrzymali wysokie odznaczenia Z okazji wspomnienia św. Floriana na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu strażacy z całego województwa obchodzili swoje święto. Za dzielną postawę, odwagę i narażanie życia dla innych wielu otrzymało medale i odznaczenia.

📢 Kościoły we Wrocławiu, które dziś już nie istnieją. Zobaczcie, jak wyglądały Wrocław ma wiele pięknych kościołów, świątyń i obiektów sakralnych. Niektóre mają po kilkaset lat, zachwycają architekturą, wnętrzami i dziełami sztuki, które się w nich znajdują. Część wrocławskich kościołów już nie istnieje - zobaczcie, gdzie się znajdowały i jak wyglądały w galerii zdjęć. 📢 Koniec rejestracji DW dla samochodów we Wrocławiu! Kierowcy dostaną tablice z nowym wyróżnikiem DX Dotychczasowy wyróżnik wrocławskich tablic rejestracyjnych – DW – to już historia. Skończyła się pula wszystkich kombinacji przewidzianych dla nowo rejestrowanych samochodów. Od kilku dni dla mieszkańców Wrocławia wydawane są nowe tablice, zaczynające się od DX.

📢 Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Romantyczna ruina tuż pod Wrocławiem nadal robi wrażenie! Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Choć udało mu się przetrwać II wojnę światową, dziś z przepięknego pałacu w Gałowie pod Wrocławiem zostały zgliszcza. Ponad ćwierć wieku temu podpalił go nieznany sprawca. Ogień w zaledwie kilka godzin zamienił pałac w ruinę. Mimo to, warto go zobaczyć. Pałacowe mury są niezwykle malownicze. Zerknijcie na zdjęcia! 📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Firmy przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 We Wrocławiu nagle zniknie prawie połowa taksówek? 49 proc. licencji na przewozy straci ważność. Co to oznacza? Wrocław musi przeprowadzić weryfikację taksówkarzy, również tych z aplikacji Uber, Bolt czy FreeNow. Wieści z dużych, wojewódzkich miast są jasne - wkrótce duża część osób świadczących te usługi straci licencję. Sprawdziliśmy, jak sprawy się mają w stolicy Dolnego Śląska. "Na teraz sprawa wygląda tak, że ważność straci 855 licencji, czyli ok. 49 procent" - powiedział nam Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia. 📢 Okazja! Tanie mieszkania we Wrocławiu. Te nieruchomości sprzedaje komornik. Licytacje jeszcze przed wakacjami Mieszkania z licytacji komorniczych to alternatywa dla nieruchomości z rynku wtórnego. Warto przyjrzeć się im uważnie, bo takie mieszkania można nabyć w okazyjnej cenie. Co prawda wiele lokali od komornika wymaga remontu, ale można trafić również na takie, które są w bardzo dobrym stanie, gotowe do wprowadzenia. Zobaczcie mieszkania z Wrocławia, które niedługo będą licytowane. To aktualne oferty!

📢 Liceum we Wrocławiu. Którą szkołę wybrać? Sprawdź do jakiej klasy możesz pójść i ile musisz mieć punktów Już 14, 15 i 16 maja odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Potem czeka ich nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta liceów jest bogata. Ile trzeba było mieć punktów w 2023 roku? Sprawdź! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Tramwajem po Wrocławiu. W drugiej połowie XX wieku na torach w mieście królowały Konstale. Pamiętacie? Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć. 📢 Dużo ulic bez prądu i wody we Wrocławiu! Tu będą naprawiać awarie energetyczne i wodociągowe, zobacz listę adresów W tym tygodniu (od 13 do 17 maja), lista ulic we Wrocławiu bez prądu i wody jest wyjątkowo długa. Większość wyłączeń na wodociągach ma związek z usuwaniem awarii. Dostawy prądu zatrzyma modernizacja sieci. Wiemy z kilkudniowym wyprzedzeniem, gdzie i w jakich godzinach nie będzie prądu i wody we Wrocławiu. Kliknij w zdjęcie powyżej, sprawdź czy nie ma tam twojego adresu.

📢 Odbudowują linię kolejową do Karpacza. Tak to dziś wygląda. Kiedy ruszą pociągi? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Wrocław 25 lat temu. Te zdjęcia ożywią niejedno wspomnienie sprzed ćwierć wieku Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy.

📢 Niesamowity, podziemny wodospad. Znajduje się na Dolnym Śląsku, jedyny taki w Polsce. Cudo! Na Dolnym Śląsku znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad. Ten znajdujący się 23 metry pod powierzchnią ziemi, cud natury można przez cały rok zobaczyć w Złotym Stoku. Aby, to zrobić nie trzeba dokonywać wcześniejszej rezerwacji. Zobacz zdjęcia z tego niezwykłego miejsca. 📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

📢 Nie tylko przepiękne Arboretum Wojsławice. Te ogrody na Dolnym Śląsku są równie malownicze.Nasz pomysł na niedzielę? Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 Juwenalia Wrocławskie na Polach Osobowickich. Cóż tam się działo w sobotę! Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia studenckiej imprezy Tłum fanów, istne szaleństwo pod sceną i tysiące światełek z telefonów uniesionych w górę – taki klimat panował w sobotę podczas drugiego dnia Juwenaliów Wrocławskich 2024 na Polach Osobowickich. Zobaczcie na zdjęciach, co tam się działo! 📢 Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024. Ponad 12. tysięcy zawodników pojawiło się na starcie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz biegowych imprez we Wrocławiu. 12,5. tysiąca osób reprezentujących różne firmy, po raz kolejny połączyło swoje siły w szczytnym celu i w sobotę (11.05.2024) wystartowało ze Stadionu Olimpijskiego na trasę 12. edycji Biegu Firmowego. Cel sztafety, to pomoc niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownego leczenia.

📢 Zwierzaki z wrocławskiego schroniska czekają na nowe, kochające domy. Obok tych smutnych oczu nie można przejść obojętnie Te piękne i bardzo mądre zwierzaki są nowymi podopiecznymi TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Milusińscy z cierpliwie czekają na opiekunów, u których zadomowią się na lata. Kto je pokocha? Odwdzięczą się bezgraniczną miłością. 📢 Juwenalia Wrocławskie 2024. Dziś drugi dzień studenckiej imprezy. PLAN KONCERTÓW, ZDJĘCIA Rozpoczęła się coroczna zabawa organizowana przez studentów. Na Polach Osobowickich tłum ludzi imprezuje podczas Juwenaliów Wrocławskich 2024. Wczoraj młodzież bawiła się do późna w nocy, a dziś szykuje się kolejny dzień wspólnych szaleństw. Kto wystąpi na scenie w sobotę - przeczytajcie poniżej.

📢 Jakie tajemnice kryją statki ze stoczni we Wrocławiu? Dolnośląska stocznia wysyła je na całą Europę Czy wiedziałeś, że Wrocław ma nadal spory wkład w przemysł stoczniowy? Zobacz, jakie statki wypłynęły w świat z Dolnego Śląska i jakie statki można zobaczyć w przystani na Szczepinie.

📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking! 📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki. 📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Czacz - wioska pełna skarbów niedaleko Wrocławia. Tu wszyscy handlują, a "upolować" można zachwycające artefakty z całej Europy Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. W oborze prędzej niż krowę znajdziemy tu... antyki. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu.

📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia.

📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga. 📢 Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

📢 Tajemnicze Opactwo Cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Zobaczcie zdjęcia podziemi i innych zakamarków Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale.

📢 "Najseksowniejsza zawodniczka na świecie" już wystartowała, ale bez medalu. Oto Alica Schmidt Alica Schmidt - niespełna 25-letnia niemiecka sprinterka - pokazała się już na bieżni podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Niemka pobiegła w finale sztafety mieszanej 4x400m. Jej drużyna zawody ukończyła tuż przed Polską, na siódmym miejscu. Medalu więc nie zdobyła, ale jak zawsze jest głośno o "najseksowniejszej zawodniczce świata" - jak swego czasu okrzyknęły ją australijskie media. 📢 Poznaj bliżej Dolny Śląsk - Krucze Skały w Jerzmanicach-Zdroju koło Złotoryi Dolny Śląsk jest piękny i nie mówimy tu wcale o najpopularniejszych szlakach, czy atrakcjach turystycznych. Dziś pokazujemy bliżej Krucze Skały w Jerzmanicach-Zdroju koło Złotoryi. To niezwykłe miejsce może być świetnym miejscem na wrześniowy wypad z bliskimi.

