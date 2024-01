Reality show BAR we Wrocławiu. Pamiętacie ten kultowy program? Jedną z gwiazd była Doda! Mateusz Różański

Reality show BAR królowało w telewizji Polsat ok. 20 lat temu. Każdy odcinek, szczególnie pierwszych edycji, przyciągał przed telewizory miliony widzów. Przypominamy, jak wyglądał wówczas ten program. Jedną z jego gwiazd była Dorota Rabczewska, czyli Doda. Program powstawał we Wrocławiu. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii.