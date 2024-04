Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Ruchem Piotr Janas

W sobotę o godz. 17:30 Śląsk Wrocław podejmie na Tarczyński Arena Ruch Chorzów. W składzie Śląska na to spotkanie ma dojść do kolejnych zmian. Do gry wraca Nahuel Leiva, ale z jedenastki i całej kadry meczowej wypada pauzujący Piotr Samiec-Talar. To niejedyne zmiany, jakie przygotowuje sztab Śląska na to spotkanie.