Wrocław: Te budynki z PRL do dziś robią wrażenie! Są dziwne, nietypowe, unikatowe i często bardzo kontrowersyjne

Dziś trzonolinowiec to tykająca bomba. Mieszkańcy stoją przed widmem przymusowej wyprowadzki , ponieważ stan techniczny wisielca może zagrażać ich życiu. Ekspertyzę, która ma ostatecznie wykazać, co dalej stanie się z tą, bądź co bądź unikatową konstrukcją, mają wykonać naukowcy z wrocławskiej politechniki.

Kolejną z socjalistycznych konstrukcji, które po dziś dzień wzbudzają u niektórych zachwyt, u innych niesmak jest budynek Zeto. W ostatnim czasie do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o jego wyburzenie. Wiele osób uważa go jednak za ikonę modernizmu, wnioskując o wciągnięcie go do rejestru zabytków.