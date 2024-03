Inteligentne osiedle we Wrocławiu. Z ładowarkami do aut i systemem sterowanym z aplikacji! Jaka cena mieszkania?

- Poszukujący własnej przystani do życia mogą wybierać spośród lokali posiadających od jednego do pięciu pokoi. Do każdego z nich będzie przypisana dodatkowa powierzchnia typu loggia, balkon, taras lub ogródek, którą można zaaranżować w dowolny sposób, np. jako przestrzeń do odpoczynku lub domową enklawę zieleni - dodaję Wrona.