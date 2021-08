Wrocław: Podwyżka cen biletów MPK od 1 września. Zobacz ile będą kosztować

Ostatnia podwyżka ceny przejazdów komunikacją miejską weszła w życie 1 stycznia tego roku. Wtedy kwoty za jednorazowe przejazdy podskoczyły z 3,40 do 4,60 zł. Równocześnie podrożały bilety czasowe. Po majowej decyzji radnych opozycji, od lipca gmina zmuszona była do powrotu do cen biletów z 2020 roku. Ten stan udało utrzymać się tylko przez okres wakacji.