Śląsk wraca do Hali Stulecia. Na przełomie marca i kwietnia rozegra w niej trzy ważne mecze

Aby przypomnieć ostatnie występy Śląska pod kopułą Hali Stulecia, należy cofnąć się do ubiegłorocznych finałów Orlen Basket Ligi. Drużyna prowadzona wtedy przez tureckiego trenera Ertuğrula Erdoğana przegrała walkę o złoto z Kingiem Szczecin. Największą widownię zgromadził mecz nr 2, który oglądało na żywo 5 782 kibiców. Pod koniec marca - po blisko dziesięciomiesięcznej przerwie - WKS wróci do legendarnego obiektu.

Trzeba przyznać, że „Trójkolorowych” w Hali Stulecia czeka bardzo trudne wyzwanie - trzy starcia z czołowymi zespołami Orlen Basket Ligi. Koszykarze Śląska mini-maraton domowych spotkań rozpoczną od potyczki ze swoim odwiecznym rywalem, czyli Anwilem. „Święta Wojna” od wielu lat wzbudza w kibicach Śląska dodatkowe emocje i zapewne tym razem nie będzie inaczej. Ekipa z Włocławka to aktualny lider tabeli. Wrocławianie będą chcieli mu się zrewanżować za porażkę w październikowym meczu ligowym (74:80). Starcie z „Rottweilerami” zaplanowano na 27 marca o godz. 20:00.

Na razie WKS jest „pod kreską” - zespół z Wrocławia jest 12. w tabeli Orlen Basket Ligi i do czołowej ósemki traci dwa punkty. Przypomnijmy, że Śląsk trzy ostatnie sezony kończył z medalami mistrzostw Polski (kolejno: z brązowym, złotym i srebrnym). W trwającej obecnie kampanii „Trójkolorowi” znacznie odstają od najlepszych zespołów, co nie zmienia faktu, że brak awansu do play-offów byłby uznany za porażkę.