Bilet MPK za 1 zł zamiast wspólnego biletu MPK+kolej. Wychodzi bardzo drogo

Nauczycielka z Wrocławia, która zwróciła uwagę na ten problem, przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego. Do pracy dojeżdża pociągiem między stacjami Wrocław Pracze i Wrocław Główny. Podczas swojej podróży musi przejechać też komunikacją miejską. W poprzednich latach kupowała 5-miesięczny semestralny bilet MPK na wszystkie linie za 370 zł. Bilet MPK uprawniał ją do przejazdu pociągami w granicach Wrocławia. Miesięcznie przejazdy kosztowały ją 74 zł. Teraz zapłaci 159 zł. Bilet miesięczny kolejowy na tej trasie ze zniżką 33 procent kosztuje 105,86 zł. Ale jeśli czytelniczka kupiłaby bilet z tą ulgą, nie mogłaby kupić biletu na MPK za 1 zł i wtedy byłoby jeszcze drożej.