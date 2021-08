Miasto stawia osiedlowe wiaty rowerowe na wynajem. Gdzie będą? [LOKALIZACJE]

To ósma miejska wiata na wynajem postawiona we Wrocławiu - siedem podobnych wybudował ZZK. Docelowo we Wrocławiu ma być ich dziesięć, ale na tej liczbie prawdopodobnie się nie skończy. Rowerowe parkingi powstają w ramach programu pilotażowego z inicjatywy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z oficerem rowerowym. To, czy będzie ich więcej zależy od zainteresowania mieszkańców.

A ZZK mówi, że zainteresowanie jest spore - wcześniejsze parkingi w większości są zajęte. Jak można wynająć tam miejsce?