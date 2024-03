Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych zdjęć pokazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska

Prezentujemy zbiory z naszego bogatego archiwum zdjęciowego. Czas na przełom wieków we Wrocławiu. To czasy, gdy ludzie nie spędzali czasu w wielkich galeriach handlowych, a na zakupy jechało się na plac Zielińskiego czy Niskie Łąki. Po mieście kursowały nocne linie tramwajowe, a studenci świętowali Juwenalia w samym sercu miasta i mieszkańcy (chcąc nie chcąc) musieli się o tym dowiedzieć. Różnic jest oczywiście cała masa i chyba tylko korki na ulicach przypominają te obecne. Choć pamiętajmy, że wówczas mówiono o obwodnicy autostradowej jak o czymś kompletnie nierealnym, a autostrada A4 była w remoncie. Zobaczcie tamten Wrocław. Co z niego wspominacie najczęściej?

