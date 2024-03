Dworzec Główny sprzed lat. Tak kiedyś jeździło się pociągami z i do Wrocławia Jerzy Wójcik

Pięknie wyremontowany Dworzec Główny, wciąż dobrze wyglądający po 11 latach od remontu. Zwykle punktualne i nowoczesne pociągi, wiele miejsc gdzie można smacznie zjeść, poczekać na swoje połączenie. Kiedyś podróżujący koleją z Wrocławia mogli tylko pomarzyć o takich warunkach. Co więcej, udało się w końcu uruchomić likwidowane przez lata połączenia, m.in. do Sobótki, Lubina, Milicza czy w Góry Sowie. Jest także realna szansa na powrót pociągów na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu, w perspektywie kilku lat. Korzystający z kolei nie mogą dziś narzekać, co najwyżej na coraz więcej chętnych i tłumy na niektórych trasach. Zobaczcie w naszej galerii jak działa kolej i Dworzec Główny we Wrocławiu przed laty.