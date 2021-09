Wiemy kiedy wystartuje remont ulicy Pomorskiej we Wrocławiu. Wybrano wykonawcę

Urzędnikom zależało na tym, by z remontem odcinka ulicy Pomorskiej od mostu Pomorskiego Północnego do ul. Cybulskiego zdążyć przed zakończeniem prac budowlanych na Mostach Pomorskich. To pozwoli uniknąć kolejnego wyłączania ruchu tramwajowego i samochodowego na tym odcinku. Do lata przyszłego roku na Pomorskiej przebudowane mają być wszystkie sieci podziemne, torowisko tramwajowe, powstanie droga dla rowerów, chodniki i przede wszystkim nowa jezdnia. Na wysokości mostu Pomorskiego Północnego powstanie przejście dla pieszych pozwalające połączyć bulwar Józefa Zwierzyckiego i ul. Strażniczą biegnącą wzdłuż Odry między mostem Uniwersyteckim, a Pomorskim Północnym.