We Wrocławiu usychają stuletnie dęby. Czy to wina remontu torowiska na Olszewskiego?

Usychają dęby rosnące przy ul. Olszewskiego. Temu imponującemu szpalerowi drzew z uwagą przyglądają się mieszkańcy.

Pierwszy raz alarm podnieśli, gdy wrocławskie MPK w lipcu 2020 r. rozpoczęło remont torowiska na Olszewskiego. Plan wylania pod torowiskiem płyty betonowej rodził obawy, że deszczówka nie będzie zasilała korzeni ponadstuletnich dębów.

"Mamy wątpliwości co do odprowadzania wody z terenu torowiska, ale być może projektantom uda się coś jeszcze zmienić i udoskonalić, by uratować cenny szpaler dębów" – mówiła w lipcu Ewa Domańska, architekt krajobrazu z Wrocławia.