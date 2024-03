Ulica przy której mieszka Jacek Sutryk została zablokowana w ramach protestu rolników. Interweniowała policja. Zobacz zdjęcia

Przypomnijmy, że we wtorek (19 marca) Jacek Sutryk zakazał czterech protestów we Wrocławiu, które zostały zgłoszone do urzędu miasta. Decyzję tłumaczył bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem mieszkańców oraz utrzymaniem ruchu na najważniejszych arteriach Wrocławia.

W środę (20 marca) rano, ulica przy której mieszka Jacek Sutryk została zablokowana. Na ogrodzeniu jego posesji powieszono banery związane z protestami rolników, którzy sprzeciwiają się postanowieniom Unii Europejskiej. Według prezydenta, blokada ulicy przy jego domu to odpowiedź na wprowadzone zakazy protestów na terenie Wrocławia. Jacek Sutryk wspomina, że od wydania zakazów, otrzymał „setki gróźb” pod swoim adresem.