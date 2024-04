Jagodno ma dość Jacka Sutryka? Izabela Bodnar miała na tym osiedlu ogromną przewagę

Bez kolejek na Jagodnie. Miasto powiększyło liczbę komisji

Podczas wyborów parlamentarnych w październiku 2023 roku nie przewidziano, że liczni mieszkańcy Jagodna będą stanowić kłopot dla niewielkich lokali wyborczych. Tysiące osób mogło głosować w budynku rady osiedla Jagodno i świetlicy "Cztery Pory Roku". Szczególnie pierwszy z budynków był nieprzystosowany do liczby wyborców. Łącznie w spisie było ich bowiem prawie 6,5 tysiąca.

Jak tłumaczyli wówczas miejscy urzędnicy, na Jagodnie były w październiku tylko trzy komisje, ponieważ Miasto było zobowiązane podać do PKW proponowane adresy komisji do 31 lipca 2023 roku. Do tego dnia szkoła przy ul. Asfaltowej nie była jeszcze gotowa, a więc nie była brana pod uwage, jako miejsce, w którym mógł znaleźć się lokal wyborczy.

Problem nie potwórzył się 7 kwietnia (niedziela). Przy ul. Asfaltowej utworzono bowiem dwie dodatkowe komisje, w których liczba wyborców wyniosła ok. 2,6 tys. Mniejsza frekwencja również miała wpływ na brak większych kolejek do lokali wyborczych. A jak głosowali mieszkańcy Jagodna? Wyniki zaskoczą!