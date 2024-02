Ukrainiec planował podpalenia w kluczowych miejscach we Wrocławiu. Pracował dla Rosjan!

- Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, który działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających w szczególności na podpaleniu obiektów na terenie Wrocławia - czytamy w komunikacie ABW.

ABW wyjaśnia, że obywatel Ukrainy, działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, planował podjęcie na terytorium RP działań zmierzających do podpalenia obiektów na terenie miasta Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym. Służby nie precyzują o jakie elementy tej infrastruktury chodziło.

Wiadomo natomiast, że funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe i zatrzymali obywatela Ukrainy oraz dokonali jego przeszukania. Sprawdzono również bagaż obcokrajowca, w którym znaleziono dowody planowanego przestępstwa.

- Czynności te skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu. Za zarzucone podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - informuje ABW.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.