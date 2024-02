Tragiczny pożar w budynku we Wrocławiu. Nie żyje mężczyzna, którego ratownicy wynieśli z płonącego mieszkania

- Strażacy wyciągnęli z mieszkania mężczyznę w wieku 87 lat - informuje kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Niestety nie udało się uratować życia tego człowieka. Na miejsce skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej, powiadomiono także prokuratora. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło w tym miejscu do zaprószenia ognia - dodaje kom. Jabłoński.

Wrocławska straż pożarna dostała zgłoszenie o niewielkim pożarze w mieszkaniu w bloku przy al. Hallera 23. Do akcji gaśniczej ruszyły cztery zastępy ratowników .

Na razie za wcześniej jest na orzekanie czy śmierć starszego mężczyzny miała miejsce z przyczyn naturalnych, a płomienie pojawiły się dopiero później czy też doszło tam do zaczadzenia. Ustalaniem przyczyn zajmuje się już prokurator, który z pewnością skieruje ciało na sekcję, do Zakładu Medycyny Sądowej. Do późnych godzin wieczornych, na miejscu tragicznego zdarzenia, policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.