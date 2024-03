Prezes zoo we Wrocławiu podana do prokuratury. Doniosła na nią dyrektorka, czego dotyczą zarzuty?

Zarzuty o niegospodarność w Zoo we Wrocławiu

- Nie mogę mówić o tym, co znalazło się w zawiadomieniu. Jako dyrektor generalna zoo, nie mam jednak wątpliwości, że po jego lekturze, odpowiednie służby powinny natychmiast zdecydować o zabezpieczeniu wszystkich dokumentów przetargowych i innych dowodów wskazujących na działania prezes zarządu – mówi Marta Zając-Ossowska, dyrektorka generalna zoo we Wrocławiu.

Zawiadomienie zostało złożone we wtorek do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Głównym adresatem dla zarzutów jest prezes zarządu zoo we Wrocławiu Joanna Kasprzak. Dyrektor Zając-Osowska, odkąd zaczęła prace, negatywnie oceniała sytuację, jaka tam panuje. Sytuację porównała nawet do dżungli. W sprawie zoo zabiegała przez pół roku nawet o spotkanie z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Do takiego spotkania nie doszło...