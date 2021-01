“Tych skur***nów wszystkich spalę!”. Podpalaczka z Biskupina na wolności

Kupowała cukierki, nabijała cenę za buraki. Tak oszukiwała wrocławska studentka w Biedronce

Studentce jednej z wrocławskich uczelni wydawało się, że znalazła sprytny sposób na tańsze zakupy i oszukiwanie przy kasach samoobsługowych w Biedronce. Młoda kobieta powinna za wybrane produkty zapłacić 150 złotych, a na paragonie widniało tylko kilkanaście złotych. Zapewne byłaby zadowolona z takiej sztuczki, gdyby nie to, że jej zachowanie wypatrzył ochroniarz. Dzięki monitoringowi, miał podgląd na to co robi 20-latka.