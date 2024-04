Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 26.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Wolska od 9 do 11 i od 6 do 10, Dolnobrzeska od 1 do 15 i od 2 do 30, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26. 29.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste, Żeromskiego od 69 do 83 nieparzyste. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26. 30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Bielawa ul. Strażacka od nr 4 do 9A. 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Stare Jaroszowice, od 16 do 57, Wodociągi. 30.04 od godz. 9:00 do 15:00

Wykroty, ul. Stawowa 17, Wąska, Kwiatowa 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Główna parzyste od 46 do 74, nieparzyste od 37 do 53. 30.04 od godz. 9:00 do 15:00

Nowogrodziec, ul. Sosnowa od 1 do 14. 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Wrocław Krzyki: Przystankowa od 2 do 10 i od 9 do 13, Glebowa, Grota-Roweckiego od 2 do 6 parzyste oraz ogródki działkowe, Spiska ogródki działkowe, Orawska ogródki działkowe PKP, Motylkowa ogródki działkowe oraz hydrofornia, Koszycka ogródki działkowe. 30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Miłków, ul. Brzozowa, Karkonoska, Górska, Widokowa, Jałowcowa, Sudecka parzyste od 92 do 138, nieparzyste od 103 do 159, Zielna od 7 do 11, Laborantów place budowy. 29.04 od godz. 8:30 do 10:30

Stankowice, od 109 do 121, Sucha, od 1 do 10, Zamek Czocha - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 29.04 od godz. 8:00 do 19:00

Mściszów, od 130 do 160. 26.04 od godz. 8:30 do 13:30

Radostów Średni, od 39 do 52A. 26.04 od godz. 8:00 do 16:00

Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B. 30.04 od godz. 8:30 do 13:30

Radostów Dolny, od 18 do 53. 30.04 od godz. 8:00 do 13:30

Nawojów Śląski, od 75 do 89. 29.04 od godz. 8:30 do 13:30

Włodzice Małe, od 1 do 9, od 25 do 32, Oczyszczalnia ścieków, działka budowlana 128/2. 29.04 od godz. 9:00 do 15:00

Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B. 2.05 od godz. 8:30 do 13:30

Dunkowa od nr 1 do 19, od nr 31A do 51, dz. 379, dz. 103/2 i działki przyległe. Gm. Milicz. 7.05 od godz. 8:30 do 16:30

Sułów ul. Łąkowa, Spacerowa, Żmigrodzka od nr 11 do 17, od nr 26A do 38, dz. 416, dz. 206, dz. 408 i działki przyległe. Gm. Milicz. 6.05 od godz. 8:30 do 16:30

Sułów od nr 28 do 47, Stacja ERA GSM i działki przyległe. Gm. Milicz. 26.04 od godz. 15:00 do 16:00

Sułów od nr 28 do 47, Stacja ERA GSM i działki przyległe. Gm. Milicz. 26.04 od godz. 8:00 do 9:30

Niwnice, od 84 do 113. 30.04 od godz. 9:00 do 14:00

Twardogóra ul. Młyńska, Brzozowa, Sosnowa, Lipowa od nr 1 do 28, Krzywoustego, Ratuszowa od nr 17 do 43, Wielkopolska od nr 11 do 15, Wrocławska od nr 8 do 28, Poprzeczna i działki przyległe. 26.04 od godz. 8:00 do 12:00

Krzeczyn od nr 82 do 82F, dz. 261/1-4, dz. 261/12,13, dz. 261/42-45 i działki przyległe. Gm. Oleśnica. 29.04 od godz. 8:00 do 11:00

Krzeczyn 79L, 79N i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

29.04 od godz. 11:30 do 14:00

Sokołowice od nr 89 do 100Z, od nr 108D do 108Z, od nr 131 do 131H i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

6.05 od godz. 8:00 do 14:00

Białe Błoto od nr 1 do 11, od nr 12 do 24, od nr 26 do 32B, 33C,E,G oraz Białe Błoto dz. 24/1. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 8:00 do 10:00

Nowosiedlice od nr 1 do 6, od nr 29 do 39, Sklep, Rolmet, ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Słonecznikowa i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 8:00 do 16:00

Bartków od nr 1 do 26 (cała miejscowość), Białe Błoto od nr 11A do 11I. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 9:00 do 13:00