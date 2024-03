Pożar wiaty śmietnikowej we Wrocławiu. Poparzony człowiek mówił, że został oblany benzyną i podpalony! Jarosław Jakubczak

(14.03.2024) Pożar wiaty śmietnikowej na wrocławskich Pilczycach. Wewnątrz ratownicy znaleźli poparzonego mężczyznę, który mówił, że został oblany benzyną i podpalony!

W czwartek (14 marca) na wrocławskich Pilczycach paliła się wiata śmietnikowa. Wewnątrz strażacy znaleźli poparzonego mężczyznę. Mówi on, że został oblany benzyną i podpalony! Mężczyzna z poparzeniami pierwszego i drugiego stopnia trafił do szpitala. Sprawę już wyjaśniła policja. Co ustalono? Przeczytajcie poniżej.