Kradzież na wyrwę we Wrocławiu. Mężczyzna jeździł na rowerze i wyrwał siedmiu kobietom torebki Remigiusz Biały

W marcu we Wrocławiu doszło do serii kradzieży na tzw. wyrwę. Mężczyzna jeździł rowerem po ulicach i wyrywał kobietom torebki. Policjanci udowodnili mu siedem takich kradzieży, a straty oszacowano na 10 tysięcy złotych. Do tego sprawca okazał się recydywistą.