Zabójstwo na Gajowickiej we Wrocławiu. Kto znalazł zamordowanego mężczyznę? Policja ujawnia kulisy zatrzymania Arkadiusza P. Karolina Kwiatek

To nie koniec sprawy zabójstwa przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Prokuratura w dalszym ciągu czeka na wyniki sekcji zwłok, które mają wykazać dokładną przyczynę śmierci Tomasza B. Jego ciało zostało odnalezione z ranami kłutymi w windzie jednego z wrocławskich bloków. Policja ujawnia, w jaki sposób doszło do zatrzymania podejrzanego o popełnienie tego przestępstwa, 41-letniego Arkadiusza P.