Tramwaj na Ołtaszyn: “Nie projektujemy i nie budujemy tej linii” - powiedział Jacek Sutryk

- Na razie nie projektujemy i nie budujemy tej linii z powodów finansowych i uwarunkowań technicznych - tak o linii tramwajowej na Ołtaszyn wypowiedział się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapytany o tę trasę przez jednego z mieszkańców. To duża zmiana, ponieważ Jacek Sutryk - jeszcze jako kandydat na prezydenta miasta - obiecywał budowę tej linii tramwajowej.

- Dla tramwaju na Ołtaszyn w 2017 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie wyboru wariantu jej przebiegu. Konsultacjom społecznym poddane zostało 8 wariantów przebiegu trasy tramwajowej. Po zakończeniu konsultacji oraz przeanalizowaniu sugestii mieszkańców zgłaszanych w czasie spotkań, do dalszych analiz wytypowano 3 warianty, przy czym 2 z nich zostały zmodyfikowane w stosunku do przebiegów przedstawionych do konsultacji, a modyfikacja ta nastąpiła zgodnie z sugestiami mieszkańców. W dalszych krokach wykonano opracowanie techniczne pn. Analiza skrzyżowań trasy tramwajowej na Ołtaszyn z infrastrukturą kolejową, a także inwentaryzację dendrologiczną - przypomina Patryk Załęczny z biura prasowego ratusza i dodaje, że dalsze prace nad tym tematem nie zostały kontynuowane, ponieważ pojawił się temat rozmów PKP z projektem tramwaju na Jagodno.