Tragiczny wypadek motocyklisty we Wrocławiu. Nikt nie udzielił Piotrkowi pomocy? Właśnie dlatego warto przyjść na TO szkolenie

DLACZEGO? DLACZEGO NIKT Z WAS NIE UDZIELIŁ PIERWSZEJ POMOCY??? Dlaczego nikt z was nie sprawdził, czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien? Że wsiadł na motocykl?

Wasza pomoc ograniczyła się do wyjęcia telefonu z kieszeni, zrobienia zdjęcia i wezwania służb (ciekawe co było pierwsze). Nie wierzę, że wśród tylu osób przebywających w piątkowe popołudnie na ruchliwym skrzyżowaniu, przy dużym centrum handlowym, nie znalazła się ani jedna znająca zasady resuscytacji! Jedyne co mi przychodzi do głowy, to znieczulica i lenistwo, tak drodzy wrocławianie lenistwo i brak empatii - pisał w liście do redakcji nasz czytelnik.