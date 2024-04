Lombardy odchodzą do lamusa? Wprost przeciwnie! Zobaczcie, jakie perełki można znaleźć we wrocławskich lombardach

Ołbin, Nadodrze i okolice Dworca Głównego to rejony, gdzie jeszcze do niedawna co kilkaset metrów można było trafić na lombard. Po zmianach prawnych z początku 2024 roku, które chronią klientów korzystających z tego typu usług przed nieuczciwymi praktykami, część właścicieli zamknęła biznes, a inni zmienili formę działalności.

- Zostają tylko ci, którzy sobie jakoś radzą i "zieloni" (sieć lombardów działających w różnych miejscach na terenie kraju oraz online - przyp. red.) - słyszymy od sprzedawcy pracującego w jednym z lokali przy ul. Jedności Narodowej.

