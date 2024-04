Wypadek dwóch aut na wrocławskich Maślicach. Samochód w rowie, jedna osoba ranna. Mamy ZDJĘCIA Jarosław Jakubczak

We wtorek (30 kwietnia) przed godziną 18, na ulicy Maślickiej przy centrum handlowym M-Park zderzyły się dwa samochody osobowe. Volkswagen ściął latarnię i wpadł do rowu. Jedna osoba trafiła do szpitala. W miejscu wypadku na kierowców czekają utrudnienia.