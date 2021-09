Tragedia w szkole pod Wrocławiem. Nie żyje 10-latek, który spadł z drabinek

Ogromna tragedia w szkole podstawowej, w wypadku do którego doszło podczas lekcji wf-u w podwrocławskich Kostomłotach, zginął uczeń. W piątek, 3 września, około południa strażacy otrzymali wezwanie do wypadku w szkole przy ul. Wrocławskiej 10. Po wypadku nie było wolnych karetek do zadysponowania, dlatego wezwano w pierwszej kolejności strażaków, a po jakimś czasie dołączyła do nich załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Opola, oddalonego o ponad 100 kilometrów od miejsca zdarzenia.