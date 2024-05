Dziś wyjątkowa pełnia Księżyca! Będzie kolorowy i dużo większy niż zwykle. Warto obserwować niebo Michał Perzanowski

Jeśli zachwyciła was zorza polarna z początku maja lub regularnie oglądacie latające po niebie Starlinki od Elona Muska, to w czwartek (23 maja) będzie kolejna, idealna okazja, aby obserwować niebo. Od godziny 15:20 Księżyc znajdzie dokładnie na przeciwko Słońca z perspektywy naszej planety. Co to oznacza? 100-procentową pełnię naszego satelity. Ponadto Księżyc będzie wydawał się większy niż zazwyczaj!