Park linowy, samolot jak z Bitwy o Anglię, ogromny plac zabaw i dinozaury. Wstęp darmowy. Oto atrakcje Lubina

Park Leśny w Lubinie

Lubin to nie tylko złoża polskiej miedzi, ale też cała masa atrakcji, z których lwia część dostępna jest za darmo. Tak jest np. w Parku Leśnym.

- To miejsce spacerów, rekreacji i lekcji historii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Usytuowany jest na osiedle Przylesie, między ulicami: Kwiatową, Wrzosową i Gajową. Zajmuje powierzchnię ponad 27 hektarów - informuje Muzeum Historyczne w Lubinie.

Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie dodajcie to miejsce do swoich wakacyjnych planów. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupie, samodzielnie lub z przewodnikiem. Park to także teren rekreacyjny dla dzieci i dorosłych.