Tomasz Loska został nowym bramkarzem Śląska Wrocław

Pochodzący z Knurowa zawodnik swoją karierę juniorską zaczynał od gry w Tempie Paniówki. Następnie przeszedł do Piasta Gliwice, a potem do Gwarka Ornontowice. Z tej ostatniej ekipy został wypożyczony do GKS-u Tychy, a następnie wypatrzył go Górnik Zabrze.

W ekipie 14-krotnych mistrzów Polski początkowo grał przede wszystkim w rezerwach. Był też wypożyczany do Nadwiślana Góra oraz Rakowa Częstochowa, gdzie po raz pierwszy spotkały się drogi jego oraz dyrektora sportowego Śląska, Davida Baldy. Dobre występy zaowocowały powrotem do Zabrza i regularnymi występami w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. To właśnie z Loską w bramce zabrzanie powrócili na najwyższy szczebel.

Kolejny sezon przyniósł regularną grę zawodnika w Ekstraklasie. Wraz z Loską zespół Górnika zajął czwarte miejsce i zakwalifikował się do eliminacji Ligi Europy. Nowy nabytek Śląska wystąpił w meczach pucharowych z takimi zespołami jak Zaria Balti czy AS Trencin.