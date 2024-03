Te budynki we Wrocławiu zrównano z ziemią lub wysadzono w powietrze. A były przepiękne!

Wrocław - miasto Führera

W historycznych źródłach potwierdzają się pogłoski, że przejmujący władzę w przedwojennych Niemczech Adolf Hitler bardzo sympatyzował z Wrocławiem. Nazistowska partia zdobyła tam duże poparcie, a mieszkańcy ochoczo organizowali wiece na cześć NSDAP. W 1938 roku miasto zostało określone mianem "miasta Führera".

Nic dziwnego, że naziści próbowali za wszelką cenę obronić Wrocław. Nasze miasto broniło się przed sowiecką armią dłużej niż Berlin. Efekt to, niestety, tragedia na masową skalę. Kilkadziesiąt tysięcy zabitych cywilów oraz zniszczenie ok. 70 proc. całego miasta. Południowe osiedla miasta zostały niemal zrównane z ziemią - doszło tam do wyburzenia nawet 90 proc. wszystkich kamienic.

Najlepiej obrazującym zmiany w mieście można zobaczyć w okolicach ul. Gajowickiej, gdzie przed wojną dominowały wąskie z uliczki z bogato zdobionymi kamienicami. Dziś nie zostało z tego obrazka praktycznie nic. Wyjątkiem są budynki przy ul. Zaporoskiej i Lwowskiej.