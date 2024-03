Taka maszyna wstawiała nowe szyby do dawnej Reduty w remontowanym Bastionie Sakwowym. To było arcytrudne zadanie!

Trwa remont Bastionu Sakwowego. Ciężki sprzęt do ciężkich szyb

Oszklenie pawilonu perystylowego na Wzgórzu Partyzantów, czyli dawnej Reduty, musiało zostać zamontowane przy użyciu ciężkiego sprzętu - jedna szyba waży blisko pół tony. Aby ich nie uszkodzić, zostały przyczepione do wysięgnika przy użyciu urządzenia na podciśnienie. Następnie podniesione do góry i usadowione na swoim miejscu. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, nie było to łatwe zadanie, ale wykonawca spisał się na medal.

Remont pawilonu perystylowego o powierzchni użytkowej 460 metrów obejmuje renowację elewacji, odrestaurowanie sali kolumnowej, pomieszczeń technicznych, zaplecza sanitarnego i szatni. Większość prac udało się wykonać. Przygotowywana jest główna sala, czyli dawne atrium. Znaleziono tam fragment starej fontanny, która będzie zachowana i wyeksponowana. Malowany jest perystyl (wewnętrzny dziedziniec), przygotowane są zdobienia sufitowe. Według planów miasta, ma być tutaj restauracja.