Niezły Wersal we Wrocławiu. Generalna próba oświetlenia na Wzgórzu Partyzantów. Tak wygląda wieczorem

Do tej pory było przeprowadzane kilka testów, ale elektrycy uporali się już z ustawieniem i montażem elementów. Odbyła się próba generalna oświetlenia Bastionu Sakwowego. Tworzy go 430 metrów listw LED, 56 lamp zewnętrznych oraz 14 kinkietów pod kolumnadą. Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że natężenie światła można regulować, co pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za prąd – w końcu nie zawsze muszą świecić pełną mocą. Dotyczy to także kolorowego oświetlenia fontanny, które oprócz regulacji, może zmieniać swoje barwy.

Remont Bastionu Sakwowego jest już praktycznie skończony. Niebawem ruszą procedury odbierania inwestycji, które wymagają wizyty sanepidu, straży pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po uzyskaniu wszystkich zgód, Wzgórze Partyzantów będzie otwarte dla mieszkańców. Według zapowiedzi, otwarcie Bastionu Sakwowego nastąpi w maju tego roku.

Przypomnijmy, że na jego terenie będzie działać kawiarnia oraz restauracja (dlatego właśnie wymagane jest pozwolenie sanepidu). Poprowadzi je spółka Freeride, która jest współwłaścicielem restauracji i browaru Piwnica Świdnicka.