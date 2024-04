Ten dolnośląski pałac był kwaterą główną wojsk radzieckich i szpitalem wojskowym. Malowniczo położony nadal zachwyca! Monika Fajge

Pałac w Strzeszowie należy do tych dolnośląskich zabytków, które mimo upływu wieków, nie popadły w ruinę. Wielokrotnie przebudowywany, zachował wiele z lat dawnej świetności. Należał do rodziny Rehdigerów, udało mu się przetrwać wojnę, dziś jest "własnością prywatną". Malowniczy pałac od wschodu i zachodu otacza zarybiona fosa, a od południowego-wschodu zabytkowy park. Odwiedźcie to miejsce koniecznie!