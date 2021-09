Syców. Chemikalia zabezpieczono po naszej interwencji. Do tej pory każdy miał do nich dostęp

Czytelnik z Sycowa, który poinformował nas o sprawie, w okolicy szpitala trafił na słoiczek z napisem "trucizna". Postanowił podążyć jego tropem. Jak się okazało, w pobliskich ruinach podobnych środków było zdecydowanie więcej.

- Zaniepokoiłem się, bo mieszkając niedaleko, doskonale wiem, że to miejsce jest jedną z ulubionych "baz" młodzieży - mówi nam sycowianin, który sprawę zdecydował się zgłosić na policję. Do Komisariatu w Sycowie udał się w minionym tygodniu. Tam jak mówi, miał usłyszeć, że przychodzi pod zły adres. - Usłyszałem, że to sprawa do właściciela obiektu, czyli szpitala, ale zgłoszenie przyjęto - dowiadujemy się.