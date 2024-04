Światowy Dzień Szczura. Internauci nie mają litości! Zobaczcie najlepsze mamy o szczurach we Wrocławiu. Śmiać się, czy płakać? red

4 kwietnia to Światowy Dzień Szczura! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was "garść" memów o szczurach we Wrocławiu. Te gryzonie to w stolicy Dolnego Śląska prawdziwa plaga. Wychodzą z toalet, buszują w śmietnikach, chowają się pod maskami samochodów. Internauci jak zwykle pokazali, że są w formie i z ogromnym dystansem podeszli do tematu. Na tapetę wzięli prezydenta Jacka Sutryka i kota Wrocka. Zobaczcie najlepsze szczurze memy i śmieszne obrazki.