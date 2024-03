Szczur we wrocławskiej szkole gastronomicznej! Biegał tam, gdzie odbywają się warsztaty z gotowania. "To jedzenie trafia potem do kawiarni"

- Tego dnia prowadzono w szkole prace konserwatorskie. Pracownicy wycięli fragment rury, z której przedostał się do szkoły szczur. Był to jednorazowy przypadek, który już się więcej nie powtórzył, ani wcześniej nie miał miejsca. Do szkoły została wysłana ekipa deratyzacyjna, która szybko uporała się z problemem. Gryzoń przebywał do tego czasu w zamkniętym pomieszczeniu. W samej szkole szczurów nie ma i jest to robienie afery z niczego - usłyszeliśmy w sekretariacie pod nieobecność dyrekcji.