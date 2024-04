Pijany ksiądz jeździł po Sobótce na Dolnym Śląsku? Policjanci zatrzymali go przy markecie. O mało nie wypadł z auta!

- W Sobótce miejscowi policjanci podejmowali interwencję wobec pijanego kierowcy. Takie zgłoszenie wpłynęło od bezpośrednich świadków. Okazało się, że 67-letni mężczyzna ma prawie 1,5 promila we krwi. Będzie wobec niego prowadzone postępowanie. Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdów z co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi to już przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności - wyjaśnia komisarz Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.