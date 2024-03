Oto pierwszy pijany kierowca we Wrocławiu, któremu skonfiskowano samochód. O jakiej wartości? Michał Perzanowski Jarosław Jakubczak

64-latek jako pierwszy we Wrocławiu — po wejściu w życie przepisów umożliwiających konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom — utracił swój samochód. Kierujący samochodem marki Kia Carens spowodował wypadek w czwartek (14 marca) około godziny 19 na ul. Gazowej we Wrocławiu. Mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, wjechał w tył dwóch pojazdów. Jego samochód stanie na policyjnym parkingu. Co dalej?