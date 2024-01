Srebrna Góra to dolnośląska wieś we włoskim klimacie. Ta urocza miejscowość dla wielu wciąż jest nieodkryta! Mateusz Różański

Widok z ulicy Letniej jest zachwycający. Jest tutaj również wiele zabytkowych kamieniczek. W piękny wiosenny lub letni dzień można się poczuć ja na włoskiej prowincji. Mateusz Różański / Polska Press

Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo.