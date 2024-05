Srebrna Góra to dolnośląska wieś we włoskim klimacie. Jeśli jeszcze tam nie byłeś - lepiej szybko to nadrób! Mateusz Różański

Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo.