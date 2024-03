Okazja! Wielka licytacja mebli w Domarze. Te piękne sofy, fotele i ławy kupisz we Wrocławiu za pół ceny

Jak wziąć udział w licytacji?

Jak tłumaczy rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Poznaniu Marek Grzelak, aby móc przystąpić do licytacji komorniczej należy wpłacić wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy wartości licytowanego przedmiotu. Jest to tzw. suma oszacowania, którą określa komornik lub biegły sądowy. Brak wadium oznacza brak możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium może nastąpić w gotówce lub przez przelanie wadium na konto, które komornik sądowy podaje w ogłoszeniu (to dostępne jest pod tym adresem: Szczegóły licytacji).