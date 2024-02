Nowe śmietniki stały się zarzewiem konfliktu między mieszkańcami ok. ul. Piłsudkiego, a miastem

We Wrocławiu od lat trwa nierówna walka z plagą szczurów i zaśmieconych podwórek. Mieszkańcy wspólnot z centrum miasta poinformowali nas o ich sporze z miastem. Twierdzą, że urzędnicy chcą przeforsować pomysł postawienia nowych śmietników wbrew ich woli i mimo alternatywnych propozycji, które mają być tańsze.

Mieszkańcy wspólnot sami dbają o wygląd podwórka

Mieszkańcy ul. Piłsudskiego 24 i 26 czują się zignorowani przez miasto. Podwórko, o które dbają od kilku lat jest ich dumą. Obawiają się, że nowe śmietniki systemu Presko zniszczą ich pracę. To doskonale znany w mieście system składający się z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz z pojazdów do ich opróżniania.