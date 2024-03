Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Na drodze krajowej 35 zderzyły się dwie ciężarówki. Nie żyje 63-letni kierowca!

AKTUALIZACJA

Godz. 13

Wrocławska policja przekazuje tragiczne informacje. Mimo starań lekarzy ze szpitala wojskowego, 63-letni kierowca jednej z ciężarówek nie przeżył wypadku. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Godz. 11

Na szczęście ratownikom medycznym udało się przywrócić funkcje życiowe rannego mężczyzny. Jak ustalił nasz reporter, kierowca jest przewożony karetką pogotowia do szpitala wojskowego we Wrocławiu.

Wrocławska policja ustaliła, że do zdarzenia doszło w wyniku nie zachowania bezpiecznej odległości. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą przepuszczał pieszego na pasach. Jadąca za nim ciężarówka nie zdążyła się zatrzymać i auto wbiło się w naczepę poprzedzającego pojazdu.

- Na miejscu znajduje się straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. Po zakończeniu reanimacji, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy - informuje st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Godz. 10.24

We wtorek (26 marca) około godz. 9.45 na drodze krajowej nr 35 w Siedlakowicach doszło do groźnego wypadku. Na trasie w kierunku Świdnicy zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Według wstępnych ustaleń, doszło do najechania na tył. Na miejscu znajdują się służby ratunkowe, które podjęły reanimację jednego z kierowców. Mężczyzna jest nieprzytomny.