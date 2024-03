Wolna amerykanka na ulicach Wrocławia. Mistrzowie parkowania w formie! Straż miejska nie ma litości Remigiusz Biały

Funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu na brak pracy narzekać nie mogą. Mimo licznych kontroli nie ubywa "mistrzów parkowania". Kierowcy wspinają się na wyżyny kreatywności, aby zaparkować auto. To trudne zadania, bo miejsc do parkowania jest we Wrocławiu niewiele, na dodatek - są płatne. Strażnicy miejscy nie mają litości i wystawiają mandaty. Zobaczcie!