Serafin Szota nowym piłkarzem Śląska Wrocław. Grał w Widzewie i Starcie Namysłów

Serafin Szota piłkarzem Śląska Wrocław

Serafin Szota kilka dni temu pożegnał się z kibicami Łódź, a w czwartek (30.05) Śląsk Wrocław oficjalnie poinformował, że 25-latek podpisał dwuletnią umowę z opcją jej przedłużenia. Szota ma 186 cm wzrostu i może grać właściwie na każdej pozycji w defensywie. To z pewnością jego atut, biorąc pod uwagę, że z drużyną mogą pożegnać się Patryk Janasik, Martin Konczkowski, a o transferze myśli Łukasz Bejger.

Serafin Szota urodził się w Namysłowie. Jest wychowankiem tamtejszego Startu, którego fani sympatyzują zresztą ze Śląskiem. Co ciekawe jego ojciec, Piotr, także był piłkarzem. Grał przede wszystkim na Opolszczyźnie (Kluczbork, Namysłów, Opole), ale zaliczył również siedem meczów w ekstraklasie w barwach Odry Wodzisław.

Droga Serafina do Śląska była długa. Z Namysłowa trafił najpierw do akademii Lecha Poznań, potem do Lubina. Zanim w barwach Wisły Kraków zadebiutował w ekstraklasie, był jeszcze w Odrze Opole i Stomilu Olsztyn. Wiosną 2021 roku zanotował pierwsze występy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatnie dwa lata spędził w Widzewie. Grał sporo.